Полиция проверила все Перекрестки в Петербурге и области

Масштабные рейды прошли в 139 магазинах торговой сети.

Правоохранительные органы провели комплексные проверки магазинов сети Перекресток в Санкт-Петербурге и Ленинградской области в рамках контроля за соблюдением миграционного законодательства. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Сотрудники полиции Санкт-Петербурга продолжают мероприятия по проверке деятельности ретейлера X-5 Ретейл Групп. На текущем этапе внимание правоохранительных органов было сосредоточено на сети супермаркетов Перекресток.

В проверках приняли участие более 1333 сотрудников полиции при поддержке подразделений Росгвардии. Рейды были проведены во всех 139 торговых точках сети, расположенных на территории Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Основной задачей проверок стало выявление нарушений миграционного законодательства, а также проверка законности трудоустройства сотрудников магазинов и логистических подразделений.

В ходе мероприятий правоохранители проверили 1360 работников. Из них 631 человек являлся гражданами государств ближнего зарубежья. У сотрудников изучались документы, подтверждающие законность пребывания и осуществления трудовой деятельности на территории Российской Федерации. По итогам проверок 580 иностранных граждан были доставлены в отделы полиции для привлечения к административной ответственности.

Ранее смерть мужчины в "Сити Молле" признали убийством.

Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области