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Полиция проверила 280 таксистов на соблюдение законодательства

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Было выявлено не менее 20 нарушителей.

Петербургская полиция проверила более 280 таксистов в ходе профилактического рейда, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и области. Инспекторы выбрали для проверки магистрали в Московском районе и работали там 24 и 25 октября. 

По итогам рейда 11 водителей-мигрантов привлекли к административной ответственности за нарушение режима пребывания в России. Зафиксировано пять случаев управления автомобилями с неисправностями, два случая несоблюдения требований к обязательному страхованию. Один водитель был лишен автомобильных прав, но попался инспекторам за рулем, а один автомобиль, как выяснилось, был снят с регистрационного учета.

По всем фактам составлены административные протоколы, также решается вопрос о выдворении нарушителей из страны.

Ранее мы собрали реакцию соцсетей на увеличение стоимости платной парковки в Петербурге в следующем году. 

Видео: пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти

Теги: полиция, профилактический рейд, таксисты
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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