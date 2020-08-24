Полиция применила слезоточивый газ на Елисейских полях против болельщиков

Местные СМИ сообщили, что полиции пришлось задержать нескольких агрессивных футбольных фанатов.

Полиция применила слезоточивый газ на Елисейских полях, чтобы сдержать футбольных болельщиков. Очевидцы рассказали, что сотни человек вышли на улицы Парижа после проигрыша клуба "Пари Сен-Жермен" немецкой "Баварии" в финальном матче Лиги чемпионов сезона 2019-2020 годов. Решающий гол в ворота противника забил воспитанник ПСЖ Кингсли Коман, выступающий сейчас за "Баварию".

Жители Парижа рассказали, что футбольные фанаты попытались подойти к площади генерала Шарля де Голля. Доступ туда оказался перекрыт правоохранительными органами. Самые активные болельщики выкрикивали антиправительственные лозунги, поджигали мусорные баки, жгли петарды.

Напомним, что Елисейские поля оказались предоставлены болельщикам на два часа после окончания матча. Безопасность района, а также локации около спортивного стадиона "Парк де Пренс" обеспечивали три тысячи полицейских и жандармерия.

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Видео: Youtube/MrBeanyman