Очевидцы засняли погрузку дорогих автомобилей на эвакуаторы.

Полиция пресекла фотосессию "Ягуаров" в Петербурге. Видео с места происшествия опубликовано в группе соцсети "ВКонтакте" под названием "Признавашки ДТП и ЧП Санкт-Петербург". Сообщается, что инцидент произошел накануне в пятницу, 5 января.

На видео, можно заметить как полиция предупреждает водителей еще не задержанных машин о необходимости покинуть Дворцовую площадь. Кому принадлежат машины, очевидцы не уточнили. Очевидцы засняли погрузку дорогих автомобилей на эвакуаторы.

Ранее мы сообщали о том, что ночная потасовка на Пушкинской площади в Петербурге попала на видео. Кроме того, источник Piter.tv в правоохранительных органах рассказал подробности происшествия.

Видео: ВКонтакте / Признавашки ДТП и ЧП Санкт-Петербург (Дмитрий Старцев)