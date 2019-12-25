Полиция пресекла деятельность юристов-мошенников в Петербурге

От деятельности мошенников пострадали более 50 горожан.

В четверг, 22 июля, в пресс-службе ГУ МВД сообщили, что полицейские Петербурга смогли пресечь деятельность юридической фирмы, от услуг которой пострадали клиенты. Общий ущерб превысил 10 млн рублей.

Так, 17 июня следователи Центрального района возбудили уголовное дело по статье "мошенничество", объединив несколько заявлений от петербуржцев. Потерпевшие сообщали, что некая юридическая фирма, взяв ту или иную сумму за услугу – от 35 тысяч до 2 миллионов рублей, далее свои обязательства выполнять отказывалась.

Следствие предполагает, что с начала 2020 года по июнь 2021 года сотрудники фирмы искали клиентов, обещали им помощь в получении пенсионного обеспечения или улучшении жилищных условий. После получения денежных средств за еще не оказанную услугу, фирма попросту не выполняла свои обязательства перед клиентом.

Юристов-мошенников задержали. Потерпевшими по делу признали не менее 15 человек от 25 до 80 лет. По данным следствия число потерпевших может превысить 50 человек.

Расследование продолжается.

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Фото: Piter.tv