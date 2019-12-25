Полиция предупредила о новом виде мошенничества в московских магазинах

Банковская карта мошенникам не принадлежит.

Пресс-служба столичной полиции предупредила о новом виде мошенничества на кассах московских магазинов. Об этом пишет ТАСС.

Схема предполагает, что на кассе к гражданину подходит человек и предлагает заплатить за покупки картой в обмен на ту же сумму наличных. Мошенники, как правило, объясняют свою мотивацию тем, что банкомат сломался, а им срочно нужны наличные.

В МВД рассказывают, что банковская карта мошенникам не принадлежит — и она краденная. Соответственно, злоумышленники не знают пин-кода. Они расплачиваются чужими деньгами, получая взамен реальные наличные.

Ранее стало известно, какие данные могут узнать мошенники по номеру телефона.

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