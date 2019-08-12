Жильцы дома помешали незаконной вечеринке в баре-кальянной "Довлатов"

Посетители были без масок и перчаток, не соблюдали дистанцию.

В пятницу, 15 мая, члены Совета дома на улице Рубинштейна обратились в полицию с жалобой. По словам очевидцев, во дворе дома незаконно открылся бар-кальянная "Довлатов".

Накануне собственник разместил в соцсетях пост с информацией о том, что заведение начнет работу в полноценном режиме.

Известно, что посетители бара были без масок и перчаток, не соблюдали дистанцию, выходили на улицу курить: эти действия угрожали здоровью жильцов дома.

Кроме того, у бара нет лицензии ни на алкоголь, ни на кассовые аппараты. У персонала также отсутствуют санкнижки.

Несмотря на решение суда о запрете на работу бара, основанное на экспертизе Роспотребнадзора о неустранимых длящихся нарушениях, собственник помещения открыл двери заведения 15 мая.

Ранее мы сообщили, что Сенной рынок закрыли на три недели по решению суда.

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