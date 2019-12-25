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Полиция возбудила уголовное дело после заявления петербуржца взорвать подъезд на Авиаконструкторов
Сегодня, 9:41
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Полиция возбудила уголовное дело после заявления петербуржца взорвать подъезд на Авиаконструкторов

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Нарушитель находится в состоянии алкогольного опьянения.

Полиция возбудила уголовное дело после заявления жителя Петербурга о намерении взорвать свой подъезд на Авиаконструкторов. Мужчине избрали меру пресечения, узнал Piter.TV от источника.

Дело возбуждено по статье "Заведомо ложное сообщение о готовящемся взрыве". Нарушитель ― 42-летний мужчина ― находится под подпиской о невыезде. 

Напомним, 30 октября петербуржец со своего мобильного телефона сообщил о своем желании взорвать подъезда дома №1 на проспекте Авиаконструкторов. На место незамедлительно выехала полиция. Полиция задержала мужчину, он был в состоянии алкогольного опьянения. Его доставили в отдел полиции.

При осмотре подъезда опасных веществ и устройств не обнаружили.

Фото: Piter.TV

Теги: задержание, заминирование, подъезд, уголовное дело
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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