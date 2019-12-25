Пьяный петербуржец пригрозил взорвать свой подъезд на Авиаконструкторов

Мужчина заявил, что у него есть тротил.

Около шести часов вечера в пятницу, 30 октября, в дежурную полицейскую часть позвонил 42-летний неработающий петербуржец. Мужчина заявил, что хочет взорвать подъезд и у него есть тротил. Об этом Piter.TV рассказал источник в правоохранительных органах.

К дому №1 на проспекте Авиаконструкторов, где проживает мужчина, немедленно выехала полиция. Пьяного звонившего петербуржца задержали на месте, в отношении него составили административный протокол. Правоохранители осмотрели подъезд и прилегающую к нему территорию, но не нашли ничего опасного и взрывчатого. Эвакуация не проводилась.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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Фото (носит иллюстративный характер): Piter.TV