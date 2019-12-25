В настоящее время устанавливается причастность злоумышленниц к аналогичным преступлениям.

В четверг, 16 марта, стало известно о том, что в Петербурге задержали мошенниц, которые обворовали на 2 млн трех старушек. Об этом сообщают в пресс-службе ГУ МВД по городу и Ленобласти.

Как оказалось, преступление произошло 28 сентября 2018 года. Две женщины пришли в квартиру 80-летней пенсионерки на Школьной улице и предложили ей заменить "старые" купюры. В итоге пожилую женщину оставили с банкнотами банка приколов. Позже мошенницы под аналогичным предлогом похитили 1,7 млн рублей у 87-летней петербурженки.

В настоящее время, следствие устанавливает причастность мошенниц к аналогичным преступлениям. Возбуждено уголовное дело.

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Фото:pixabay