Полиция задержала подозреваемого в убийстве 66-летней жительницы Ленобласти

По версии правоохранителей, 9 мая вечером, находясь в состоянии алкогольного опьянения, в ходе ссоры подозреваемый нанес не менее 20 ударов садовыми ножницами своей бывшей супруге. Её труп мужчина обмотал строительной пленкой и скотчем, сбросил в яму и прикрыл мусором.

Полиция по горячим следам задержала подозреваемого в убийстве 66-летней жительницы Ленобласти. По предварительной версии, мотивом к убийству стал многолетний конфликт между бывшими супругами. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

В полицию 10 мая 45-летняя петербурженка обратилась в полицию с сообщением об исчезновении своей 66-летней матери, которая живет в Волосовском районе Ленобласти. При осмотре дома пропавшей женщины полицейские обнаружили кнопку тревожной сигнализации. Как пояснила дочь женщина, из-за продолжающегося конфликта с бывшим мужем женщина всегда держала кнопку при себе. Также дома не нашли записывающее устройство с камер наблюдения.

Труп женщины был найден 12 мая на её участке в яме со строительным мусором. По подозрению в убийстве был задержан 64-летний бывший муж потерпевшей. Он проживает в соседнем доме с погибшей, ранее к уголовной ответственности не привлекался.

По версии правоохранителей, 9 мая вечером, находясь в состоянии алкогольного опьянения, в ходе ссоры подозреваемый нанес не менее 20 ударов садовыми ножницами своей бывшей супруге. Её труп мужчина обмотал строительной пленкой и скотчем, сбросил в яму и прикрыл мусором. Силовики предполагают, что ссора возникла из-за раздела имущества, бывшие супруги конфликтовали на протяжении 8 лет.

Было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 105 УК РФ (убийство). Подозреваемый задержан в порядке статьи 91 УПК РФ.

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Видео: МВД