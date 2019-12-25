Полиция остановила BMW с депутатом Романовым после "прыжка" через Благовещенский мост

Иномарка промчалась через мост буквально за несколько мгновений до его разводки.

В ночь на 24 августа в центре Петербурга остановили автомобиль марки BMW, в салоне которого сидел депутат Госдумы Михаил Романов. Об этом пишет 78.ru, ссылаясь на источник в правоохранительных органах.

Иномарка с парламентарием нарушила ПДД, проскочив Благовещенский мост буквально за несколько мгновений до его разводки. При этом мост уже был закрыт для движения транспорта.

Обстоятельства произошедшего выясняются.

Ранее мы писали, что после опасных трюков на Московском шоссе у автоблогера Арчи отобрали машину.

Фото: pixabay.com