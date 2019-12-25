После опасных трюков на Московском шоссе у автоблогера Арчи отобрали машину

Автомобиль отправили на спецстоянку, чтобы проверить номера.

Вечером 23 августа внимание инспекторов ГИБДД в Петербурге привлекла машина известного автоблогера Арчи. Засветившийся в Instagram Mercedes-Benz отправили на спецстоянку, чтобы проверить номера. Об этом пишет "Фонтанка".

Блогера задержали после опасных трюков на Московском шоссе. На видео, которое появилось в сети, Mercedes движется в плотном потоке и играет в "шашечки" на скорости. Ролик был опубликован в Instagram Арчи 22 августа. Однако к вечеру его уже не было.

По данным издания, машину владельцу пока не вернули. Ее отправили на спецстоянку, чтобы удостовериться в неподдельности номеров. Собеседник издания в полиции отметил, что Арчи не первый раз привлекает внимание своими публикациями.

В сторис Арчи также рассказал о своей встрече с ГИБДД, предупредив подписчиков, что может "пропасть на какое-то время".

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Фото: Instagram / archi_6.3