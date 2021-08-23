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Volkswagen на Бухарестской врезался в ограждение и сбил девушку

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На место происшествия прибыла машина реанимации и сотрудники ГИБДД.

Утром 23 августа во Фрунзенском районе Петербурга под колёса автомобиля угодила девушка, ожидающая трамвай. Об этом сообщили очевидцы в соцсетях.

Авария произошла у дома №94 по Бухарестской улице. Водитель Volkswagen Polo въехал в ограждение и сбил девушку.

Судя по кадрам, пострадавшая девушка от сильного удара вылетела на трамвайные пути. На место происшествия прибыла машина реанимации и сотрудники ГИБДД.

Накануне на проспекте Авиаконструкторов таксист протаранил маршрутку.

Фото и видео: ВКонтакте / ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб (Sergey Shvalev)

Теги: volkswagen, бухарестская
Категории: Новости СПб, ДТП, Происшествия, Лента новостей,

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