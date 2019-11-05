Полиция Ленобласти освободила насильно удерживаемого инвалида-десантника

По словам пострадавшего, на день ВДВ его напоили в баре и вывезли в эту квартиру, где насильно удерживали.

Полиция оперативно отреагировала на сообщение об удержании людей в квартире в деревне Новое Девяткино. Об этом сообщила пресс-служба МВД.

В полицию 16 декабря 2020 года около 15:40 позвонил волонтер с сообщением о том, что в квартире на Флотской улице, 6 (Новое Девяткино) насильно удерживают двух мужчин-инвалидов и издеваются над ними.

Сотрудники полиции Всеволожского района Ленобласти незамедлительно отреагировали на вызов и выехали по указанному адресу. В квартире был обнаружен один мужчина-инвалид (у него отсутствуют ноги) и девушка, на вид 17 лет, с грудным ребенком, которая может быть причастна к противоправной деятельности. Девушка является представительницей кочевого народа.

Мужчину-инвалида опросили. Им оказался 42-летний бывший десантник из Нижнего Новгорода, который потерял ноги, подорвавшись на мине. По его словам, на день ВДВ его напоили в баре и вывезли в эту квартиру, где насильно удерживали, а также требовали собирать милостыню. Если он отказывался выполнять требования своих обидчиков, его били. Мужчину забрали из этой квартиры.

По данному факту СУ СК РФ по Ленинградской области возбужденно уголовное дело по части 2 статьи 127 УК РФ (незаконное лишение свободы). Сейчас полицейские выясняют местонахождение второго человека, в отношении которого также могли совершаться противоправные действия.

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Видео: МВД