  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Угнанный в Петербурге эвакуатор обнаружили в деревне области
Сегодня, 17:28
158
smirenny Добавить в Яндекс.Новости

Угнанный в Петербурге эвакуатор обнаружили в деревне области

0 0

Эвакуатор проехался с Советского проспекта до деревни Кисельня.

В начале текущей недели водитель эвакуатора Hyundai был неприятно удивлен: его рабочую машину угнали с Советского проспекта в Петербурге в ночь с 28 на 29 июня. С заявлением петербуржец пошел в полицию. Об этом сообщил портал 47news.

Итог истории выдался оптимистичным, пропажу нашли. Злоумышленники отогнали эвакуатор в деревню Кисельня Волховского района. Очевидцем стал местный житель. В 4:30 утра он проснулся от звуков мотора и увидел, как паркуется эвакуатор, затем из него вышли двое. 

Технику заберет владелец со спецстоянки, а кем были угонщики и зачем им понадобился автомобиль, пока неизвестно. 

Ранее мы писали, что ГИБДД разыскивает мужчину, который на мопеде сбил ребёнка на севере Петербурга.

Фото: Piter.tv

Теги: петербург, угнали эвакуатор, угон
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии