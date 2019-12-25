Угнанный в Петербурге эвакуатор обнаружили в деревне области

Эвакуатор проехался с Советского проспекта до деревни Кисельня.

В начале текущей недели водитель эвакуатора Hyundai был неприятно удивлен: его рабочую машину угнали с Советского проспекта в Петербурге в ночь с 28 на 29 июня. С заявлением петербуржец пошел в полицию. Об этом сообщил портал 47news.

Итог истории выдался оптимистичным, пропажу нашли. Злоумышленники отогнали эвакуатор в деревню Кисельня Волховского района. Очевидцем стал местный житель. В 4:30 утра он проснулся от звуков мотора и увидел, как паркуется эвакуатор, затем из него вышли двое.

Технику заберет владелец со спецстоянки, а кем были угонщики и зачем им понадобился автомобиль, пока неизвестно.

Ранее мы писали, что ГИБДД разыскивает мужчину, который на мопеде сбил ребёнка на севере Петербурга.

Фото: Piter.tv