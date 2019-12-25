ГИБДД разыскивает мужчину, который на мопеде сбил ребёнка на севере Петербурга

Мальчик вместе с мамой переходили дорогу на "зеленый".

Полиция ищет мужчину на мопеде, который сбил ребенка в Калининском районе и скрылся с места. Информация об этом появилась в группе "Дорожный инспектор" в "ВКонтакте".

По предварительной информации, авария произошла около 21:00 на перекрестке Гражданского проспекта и улицы Верности. Мужчина лет 38-43 поворачивал налево и сбил мальчика 2015-го года. Он переходил дорогу вместе с мамой на "зеленый" свет светофора. Водитель был одет в поло красного цвета и шорты.



Ребенка госпитализировали в состоянии средней степени тяжести.

Свидетелей и тех, кто обладает информацией, просят звонить по телефону 573-08-05, 573-08-04 (доб.23411) или обратиться в отдел розыска ОГИБДД УМВД России по Калининскому району.

Фото: ВКонтакте / Дорожный инспектор