Полиция задержала 13-летнего подростка, подозреваемого в стрельбе по автобусу у метро "Лесная"

Юноша и его приятель были доставлены в полицию, где с ними и их законными представителями была проведена профилактическая беседа.

Вечером в среду, 26 июня, в полицию Выборгского района Петербурга поступило сообщение от водителя автобуса № 33 о том, что около станции метро "Лесная" неизвестный выстрелил в сторону автобуса из пневматического пистолета, в результате чего были разбиты дверные стекла и окно. К счастью, никто из пассажиров автобуса не пострадал. В связи с этим, полиция возбудила уголовное дело по части 2 статьи 213 УК РФ (хулиганство), информирует пресс-служба ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти.

В ходе оперативных действий, полицейским удалось установить личность стрелка. Им оказался 13-летний подросток, который в тот вечер гулял с друзьями. Один из его приятелей дал ему пострелять.

Оба юноши были доставлены в полицию, где с ними и их законными представителями была проведена профилактическая беседа. После всех необходимых процессуальных действий, подростки были отпущены.

Ранее мы сообщили о том, что правоохранители задержали мигранта-душителя на улице Добровольцев.

Видео: пресс-служба ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти