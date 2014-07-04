Полиция нашла ещё одного пострадавшего подростка в деле краеведа, обвиняемого в педофилии

Следователи предполагают, что подозреваемый насиловал детей в деревне Даймище.

В Петербурге 60-летнего пенсионера подозревают в нескольких преступлениях. По версии полиции, учитель по краеведению летом прошлого года надругался над 12-летним учеником. По предварительной информации, мальчик был не единственной жертвой пожилого мужчины. Так, стражи порядка нашли еще одного ребенка, пострадавшего от действий педагога.

По информации 78.ru, следователи предполагают, что подозреваемый насиловал детей в деревне Даймище, которая находится в Гатчинском районе Ленобласти.

По факту случившегося возбудили уголовное дело. Началось расследование.

Ранее на Piter.tv: в Гатчинском районе 13-летний школьник подозревается в изнасиловании ровесницы.

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