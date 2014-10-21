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Полиция начала проверку после ДТП с ребенком на улице Композиторов
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Полиция начала проверку после ДТП с ребенком на улице Композиторов

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В результате ДТП мальчика в тяжелом состоянии госпитализировали.

Полиция начала проверку после ДТП с ребенком на улице Композиторов в Петербурге. Об этом 31 октября сообщили в пресс-службе ГУ МВД по городу и области. 

Авария произошла вечером 30 октября у дома №12 по улице Композиторов. 44-летний водитель автомобиля Toyota Tundra сбил 7-летнего мальчика, перебегавшего в этот момент дорогу в неположенном месте. 

В результате ДТП мальчика в тяжелом состоянии госпитализировали. В настоящее время полиция выясняет обстоятельства аварии. 

Ранее мы писали, что в Тосненском районе водитель "Мазды" насмерть сбил пешехода.

Фото: Piter.TV

Теги: дтп, полиция, улица композиторов
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

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