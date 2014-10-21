В результате ДТП мальчика в тяжелом состоянии госпитализировали.

Полиция начала проверку после ДТП с ребенком на улице Композиторов в Петербурге. Об этом 31 октября сообщили в пресс-службе ГУ МВД по городу и области.

Авария произошла вечером 30 октября у дома №12 по улице Композиторов. 44-летний водитель автомобиля Toyota Tundra сбил 7-летнего мальчика, перебегавшего в этот момент дорогу в неположенном месте.

В результате ДТП мальчика в тяжелом состоянии госпитализировали. В настоящее время полиция выясняет обстоятельства аварии.

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Фото: Piter.TV