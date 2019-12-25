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К попавшему в ДТП школьнику на Композиторов приехала реанимация
Сегодня, 22:26
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К попавшему в ДТП школьнику на Композиторов приехала реанимация

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На данный момент информации о состоянии мальчика нет.

В Выборгском районе Петербурга в субботу вечером, 30 октября, произошло дорожное происшествие с участием школьника. Мальчика сбила машина на улице Композиторов. 

Инцидент произошел между проспектом Просвещения и улицей Хошимина. По словам очевидцев из группы "ДТП и ЧП Санкт-Петербург" в социальной сети "ВКонтакте", мальчик перебегал дорогу в неположенном месте, он "выскочил перед самым автомобилем". 

Автор публикации уточнил, что на месте происшествия несколько машин ДПС, а также скорая помощь и детская реанимация. На данный момент информации о состоянии мальчика нет.

Ранее с острова Бегемот спасатели эвакуировали мужчину со сломанной ногой.

Фото: Вконтакте / ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб

Теги: дтп композиторов, несовершеннолетний, школьник
Категории: ДТП, Происшествия, Новости СПб, Лента новостей,

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