К попавшему в ДТП школьнику на Композиторов приехала реанимация

На данный момент информации о состоянии мальчика нет.

В Выборгском районе Петербурга в субботу вечером, 30 октября, произошло дорожное происшествие с участием школьника. Мальчика сбила машина на улице Композиторов.

Инцидент произошел между проспектом Просвещения и улицей Хошимина. По словам очевидцев из группы "ДТП и ЧП Санкт-Петербург" в социальной сети "ВКонтакте", мальчик перебегал дорогу в неположенном месте, он "выскочил перед самым автомобилем".

Автор публикации уточнил, что на месте происшествия несколько машин ДПС, а также скорая помощь и детская реанимация. На данный момент информации о состоянии мальчика нет.

Ранее с острова Бегемот спасатели эвакуировали мужчину со сломанной ногой.

Фото: Вконтакте / ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб