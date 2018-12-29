Полиция на севере Петербурга поймала около 200 нелегалов

некоторые нарушили правила пребывания в стране, другие - незаконно работали.

Правоохранительные органы Санкт-Петербурга проверили более тысячи приезжих и предпринимателей в северной части города. По данным оперативников, выявлено более 200 правонарушений в миграционной сфере и розничной торговли. Мероприятия проводились патрульно-постовой службой ГУ МВД по региону. Сотрудники обошли станции метрополитена, строительные объекты и общежития в Калининском и Выборгском районах.

Согласно результатам проверки, составлено 175 административных протоколов. К ответственности привлечены 163 иностранца, нарушивших правила въезда и пребывания в России. Оперативники отмечают, что 18 из них подвергнутся депортации за пределы страны.

За незаконную трудовую деятельность привлечено 12 зарубежных представителей. Их также выгонят из страны. В отношении нескольких юридических лиц возбуждены дела. Владельцам, нанявших нелегалов, грозят штрафы до одного миллиона рублей.

Напомним, что под Гатчиной четырехлетняя девочка умерла от отравления экзотическими фруктами.

Фото: Piter.tv