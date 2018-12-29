Под Гатчиной четырехлетняя девочка умерла от отравления экзотическими фруктами

Ее родители госпитализированы с отравлением: их жизнь спасена.

В Ленинградской области семья решила попробовать экзотические фрукты, но в результате дегустация привела к гибели четырехлетней дочери. Родители также, как и малышка, отравились, но медикам удалось спасти пострадавших. Об этом сообщают "Невские новости".

Смертельный несчастный случай произошел утром 23 января. В полицию обратились врачи, зафиксировавшие врем смерти юной жительницы ленинградской области Гатчинского района. По сведениям от родителей, накануне они купили экзотические фрукты.

Бригада скорой помощи пыталась откачать малышку в квартире в поселке Коммунар, но и не удалось вернуть девочку к жизни. В настоящее время ведется доследственная проверка.

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