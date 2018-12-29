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В Петербурге больше месяца ищут 15-летнего подростка
Сегодня, 8:21
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lesjasap

В Петербурге больше месяца ищут 15-летнего подростка

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Детский омбудсмен обратилась за помощью в распространении информации к СМИ.

По информации от детского омбудсмена по Петербургу Светланы Агапитовой, волонтеры-поисковики и правоохранительные органы в течение месяца разыскивают пропавшего подростка. Мальчик ушел из дома в середине декабря и не вернулся. Школьник живет в Красносельском районе, но предположительно может находиться в Пушкинском или Фрунзенском районах.

На данный момент достоверных сведений о 15-летнем петербуржце нет. Уполномоченный по правам детей просит связаться по номеру экстренной службы с теми, кто обладает какой-либо информацией, способной пролить свет на исчезновение подростка.

Фото:социальные сети

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Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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