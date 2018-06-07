Полиция изъяла более 6,5 кг наркотиков у крупной преступной сети

Установлены координаты и изъяты 227 "закладок" с наркотическими средствами на территории Петербурга Ленинградской и Псковской областей.

На прошлой неделе, 17 октября, сотрудниками петербургской полиции была пресечена деятельность организованной преступной группы, которая занималась сбытом наркотиков на территории Северной столицы и Ленобласти. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Первые фигуранты дела были задержаны ещё 24 июня в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий. Ими оказались граждане 41 и 42 лет: при них были обнаружены расфасованные и подготовленные к сбыту свертки с мефедроном. В отношении обоих была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Установлено, что продажа наркотических средств осуществлялась бесконтактным способом посредством "закладок-тайников" и интернет-магазина в одном из мессенджеров. В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий по местам жительства были задержаны 38-летний организатор преступного бизнеса и пятеро закладчиков в возрасте от 24 до 53 лет. По месту жительства и из транспортных средств фигурантов изъято наркотические средства общей массой 6,7 кг, в том числе 274 расфасованных и подготовленных к сбыту "закладок". Кроме того, правоохранители изъяли электронные весы, упаковочный материал, средства сотовой связи, ноутбук, банковские карты и четыре легковых иномарки, которые использовались в преступных целях.

Установлены координаты и изъяты 227 "закладок" с наркотическими средствами на территории Петербурга Ленинградской и Псковской областей. В ходе анализа ранее возбужденных уголовных дел установлена причастность вышеуказанной преступной сети к 27-ми преступлениям по части 4 статьи 228.1 УК РФ. Ежемесячный преступный доход каждого участника группировки составлял от 200 до 700 тыс. рублей.

В отношении троих мужчин, в том числе и организатора, избрана мера пресечения в виде ареста. Трое остальных задержаны в порядке статьи 91 УПК РФ. Проводятся дополнительные мероприятия по установлению дополнительных фактов преступной деятельности.

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Видео: пресс-служба ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти