Мужчина на электросамокате вырвал сумку у пенсионерки в Невском районе

В сумке находились деньги, ключи и мобильный телефон.

Мужчина обокрал пенсионерку, проезжая мимо на самокате. Инцидент произошел в Невском районе Петербурга. Подробности сообщила пресс-служба ГУ МВД по городу и области.

Вечером 27 июля потерпевшая 1949-го года рождения обратилась в полицию. Женщина сообщила о том, что около 11:30 у дома №1 по улице Латышских Стрелков неизвестный вырвал у нее сумку, проезжая на электросамокате. В сумке находились 1,5 тыс. рублей, телефон и ключи от квартиры.

По факту произошедшего возбудили уголовное дело по статье "Грабеж". Полиция разыскивает злоумышленника.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что дети нашли расчлененное тело мужчины под Гатчиной.

Фото: Pixabay