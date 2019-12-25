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Дети нашли расчлененное тело мужчины под Гатчиной
Сегодня, 9:18
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Alena_Zinovieva

Дети нашли расчлененное тело мужчины под Гатчиной

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Некоторые останки уже сгнили и высохли.

Вечером 27 июля в полицию Гатчинского района Ленобласти поступила информация об обнаружении расчлененного тела мужчины. На останки наткнулись дети в поселке Пригородный в районе Вырицкого шоссе. Об этом сообщил Piter.TV источник в правоохранительных органах.

На место происшествия оперативно прибыли стражи порядка. Там они обнаружили правую ногу от стопы до колена, фрагмент правой руки от кисти до локтя, фрагмент грудной клетки с шейными позвонками. Все части тела были в стадии гнилостных изменений, некоторые частично мумифицированы. Эксперты установили, что останкам – около месяца.

Жуткую находку отправили в морг на исследование. С места происшествия изъяли полиэтиленовый пакет, на котором лежал фрагмент грудной клетки.

Ранее мы писали, что в Петербурге подозреваемый в расчленении жены топором признал вину.

Фото: pixabay.com

Теги: дети, обнаружение трупа, полиция, расчлененное тело
Категории: Лента новостей, Новости Ленинградской области, Происшествия,

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