Полиция разыскивает водителя "Форда", врезавшегося в кафе на Гренадерской

Автомобилист покинул место ДТП вместе с пассажиром.

В среду, 1 июля, в помещение кафе на Гренадерской улице влетел "Форд Эскейп". Инцидент произошел около часа дня и, к счастью, обошелся без пострадавших.

Как сообщили в отделе пропаганды УГИБДД по Петербургу, полиция разыскивает водителя иномарки, который вместе с пассажиром спешно сбежал с места происшествия. Стражи порядка выяснили, что в момент аварии в кафе были работники и владелец точки общепита, правда хозяин кафе не стал подавать в полицию заявление о случившемся. Тем не менее, полицейские проводят проверку и выясняют обстоятельства произошедшего. Разбитый автомобиль увезен на штраф-стоянку.

Ранее мы рассказывали, что на внешнем кольце КАД перевернулась иномарка.

Фото: Piter.tv