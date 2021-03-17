Полиция разыскивает водителя, сбившего на набережной Фонтанки девочку

Мужчина покинул место ДТП и сам увез ребенка в больницу.

В среду, 17 марта, в полицию Адмиралтейского района Петербурга поступила телефонограмма из больницы. Как рассказали в пресс-службе ГУ МВД, полиции сообщили о госпитализации 11-летней девочки: около 10 утра ее сбила машина у дома №120 по набережной Фонтанки.

По предварительным данным, ребенок переходил дорогу на красный сигнал светофора, и девочку сбила "Тойота Камри". После случившегося автомобилист решил сам отвезти девочку в больницу: он взял ребенка на руки, погрузил в салон иномарки и доставил в медицинское учреждение. Врачам, однако, мужчина не сообщил о ДТП и уехал. Теперь полиция разыскивает автомобилиста.

Отмечается, что девочка не получила серьезных травм и уже передана родителям после осмотра медиками.

Забрать чужого ребенка, и уехать с мета дтп?

Покидать место дтп нельзя. Сбитого ребенка лучше не кантовать, а дождаться скорую. комментаторы

Ранее мы рассказывали, как нетрезвый петербуржец запер в квартире бригаду скорой помощи.

Видео: ВКонтакте / ДТП и ЧП | Санкт-Петербург