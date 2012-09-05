Нетрезвый петербуржец запер в квартире бригаду скорой помощи

Врачи не пострадали.

В понедельник вечером, 15 марта, врачи скорой помощи приехали на вызов в одну из квартир дома №29 на Омской улице, там их ждал неприятный сюрприз: пьяный петербуржец запер врачей и угрожал им.

Мужчину, который угрожал медикам "розочкой", увезли в отделение полиции, а освободившиеся врачи уехали работать дальше. Сотрудники правоохранительных органов проводят доследственную проверку и выясняют обстоятельства инцидента. Сообщается, что бригада "скорой" не пострадала.

Ранее мы писали, что в Ломоносовском районе в ДТП погибли двое.

Видео: Piter.TV