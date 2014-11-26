Полиция разыскивает водителя Mitsubishi, стрелявшего в ходе дорожного конфликта

Ведется проверка по факту инцидента.

Вечером 23 февраля в полицию обратился 35-летний автомобилист. Мужчина рассказал, что на Киевском шоссе в Пушкинском районе города он ввязался в конфликт с еще одним водителем. Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД, агрессивный водитель "Тойоты" несколько раз выстрелил из похожего на пистолет предмета по "Мицубиси" заявителя и затем скрылся с места.

Со слов пострадавшего, его автомобиль не получил серьезных повреждений. Полиция ведет проверку по факту инцидента и разыскивает водителя "Тойоты".

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