Полиция ищет телефонную террористку, грозившую взорвать дом на Гражданском проспекте

Женщина и ранее была судима за аналогичное преступление.

Петербургская полиция разыскивает телефонную террористку, грозившую "взорвать всё" по адресу Гражданский проспект, 27 корпус 2. Об этом Piter.TV сообщили источники в правоохранительных органах.

Известно, что номер, с которого распространили угрозы, принадлежит 54-летнему петербуржцу, а звонила с него 53-летняя супруга или родственница. По адресу проживания женщины направили полицейский наряд, однако дверь никто не открыл. В "заминированном" доме и территории вокруг него, к счастью, не нашли никаких опасных устройств и веществ, жильцов эвакуировать не стали.

На данный момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Отмечается, что женщина ранее была судима за аналогичное ложное сообщение об акте терроризма.

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