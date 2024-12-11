В Гатчине рецидивистка силой отобрала кошелёк у 83-летней женщины

Было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст.161 УК РФ (грабеж).

Полицией задержана рецидивистка со стажем, похитившая кошелек с деньгами у пенсионерки в Гатчине. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по Петербургу и Ленобласти.

Поздним вечером 26 января в полицию обратилась 83-летняя пенсионерка, проживающая в доме 3 по улице Зверевой в городе Гатчина. Она рассказала, что вечером около её парадной неизвестная насильно отобрала у неё кошелек, где находились 2 тысячи рублей, после чего с места происшествия скрылась.

Было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст.161 УК РФ (грабеж).

Днём 28 января по подозрению в совершении данного преступления задержана 41-летняя неработающая местная жительница, ранее неоднократно судимая за кражи.

Ранее ещё одна рецидивистка со стажем украла деньги из кошелька пенсионерки на проспекте Космонавтов в Петербурге.

Фото: unsplash