В Ломоносове госпитализировали школьника с сильным алкогольным опьянением

Утро воскресенья для одной семьи из Ломоносова началось с приезда скорой помощи: девятиклассника госпитализировали с сильным алкогольным опьянением. Об этом Piter.TV стало известно из источника в правоохранительных органах.
Школьника в тяжелом состоянии увезли в больницу из частного дома на Линейном переулке. Подробности инцидента пока неизвестны, однако отмечается, что семья ученика – благополучная и не состоит на учете.
Ранее мы рассказывали, что на Будапештской нашли труп воспитанника детдома.
Фото: Piter.TV
Обсуждение ( 0 )