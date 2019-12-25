В Ломоносове госпитализировали школьника с сильным алкогольным опьянением

Девятиклассник находится в тяжелом состоянии.

Утро воскресенья для одной семьи из Ломоносова началось с приезда скорой помощи: девятиклассника госпитализировали с сильным алкогольным опьянением. Об этом Piter.TV стало известно из источника в правоохранительных органах.

Школьника в тяжелом состоянии увезли в больницу из частного дома на Линейном переулке. Подробности инцидента пока неизвестны, однако отмечается, что семья ученика – благополучная и не состоит на учете.

Ранее мы рассказывали, что на Будапештской нашли труп воспитанника детдома.

Фото: Piter.TV