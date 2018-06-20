В Петербурге разыскивают "майора ВДВ", сообщившего о теракте на "Приморской"

Мужчина рассказал, что бомбу принесет человек с чипом в голове.

В Петербурге разыскивают мужчину, который сообщил о готовящемся теракте на "Приморской". Об этом сообщает источник в правоохранительных органах.

В понедельник, 8 апреля, в службу "112" позвонил некто, представился майором ВДВ в отставке и заявил, что хочет поговорить с ФСБ. Он рассказал, что неизвестные собираются повторить теракт, который произошел в 2017 году на станции метро "Технологический институт". В этот раз бомба должна взорваться на "Приморской".

По словам звонившего, взрывное устройство на территорию метрополитена принесет человек с чипом в голове. Он уточнил, что террористом управляет конгламерат.

Правоохранители проверили "Приморскую" однако ни взрывных устройств, ни подозрительных людей там не обнаружили. Теперь телефонного террориста разыскивает полиция. Его ждет уголовное дело за ложное сообщение о бомбе.

Ранее мы писали, что в Петербурге задержали полицейского за телефонный терроризм.

Фото: Piter.TV