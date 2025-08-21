Задержанный признался в содеянном и частично возместил ущерб.

Полиция Якутии раскрыла кражу около 1,8 млн рублей со счета военнослужащего. Об этом сообщили в пресс-службе республиканского МВД.

По данным следствия, подозреваемым оказался ранее судимый 30-летний житель Хабаровска. Отмечается, что злоумышленник был знаком с потерпевшим и втайне воспользовался его мобильным телефоном для доступа к онлайн-банку. Похищенные деньги переводились на реквизиты знакомых мужчины.

С помощью этих денег злоумышленник погасил кредиты и рассчитался с долгами. Кражу денег обнаружила сестра военнослужащего. Возбуждено уголовное дело. Задержанный признался в содеянном и частично возместил ущерб. Телефон изъят, следствие продолжается.

Ранее мы сообщали, что в Москве задержали участников схемы по хищению денег у жертв финансовых пирамид.

Видео: МВД по Республике Саха (Якутия)