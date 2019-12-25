Полиция Всеволожского района ищет похитителя "Мерседеса"

По факту грабежа возбуждено уголовное дело.

В воскресенье, 5 июля, представители МВД во Всеволожском районе Ленобласти заявили о розыске мужчины. Накануне он ударил своего знакомого и похитил автомобиль "Мерседес", сообщили в полиции.

В полицию поступило сообщение о том, что в четвертом часу утра у деревни Матокса на трассе А-181 "Южное полукольцо" один мужчина ударил другого, после чего скрылся на автомобиле пострадавшего. Потерпевший был госпитализирован в удовлетворительном состоянии, рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

По факту грабежа возбуждено уголовное дело по 161-й статье УК РФ. Полиция ищет злоумышленника.

Ранее мы сообщали о том, что в Выборге задержан подросток. Его подозревают в убийстве 88-летнего пенсионера, расследование уголовного дела продолжается.

Фото: Piter.tv