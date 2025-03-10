Отмечается, что задержанная действовала по указке мошенников.

Полиция Тюмени задержала студентку, устроившую пожар в ресторане. Об этом сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

По данным следствия, девушка совершила поджог в помещении ресторана, после чего поспешно скрылась. Ее личность установили в течение нескольких часов.

Отмечается, что с 21-летней задержанной связались якобы сотрудники банка и сообщили, что на нее пытаются оформить кредит некие мошенники. Они поручили ей перевести 112 тысяч рублей на "безопасный счет". После этого ей позвонили якобы представители спецслужб, которые сообщили, что средства девушки были направлены от ее имени в поддержку иностранного государства.

Чтобы избежать уголовной ответственности, студентке поручили выполнить ряд указаний. Одним из них стало совершение поджога в ресторане. Возбуждено уголовное дело.

Ранее мы сообщали, что в Самарской области загорелся склад.

Видео: УМВД по Тюменской области