Полиция Тюмени выявила факты несанкционированного подключения к газопроводу в микрорайоне Заречный

В отношении нарушителей составлено 24 административных протокола.

Российские правоохранительные органы по Тюменской области выявили факты несанкционированного подключения к газопроводу, расположенного в микрорайоне Заречный. Соответствующее заявление сделали сотрудники пресс-службы регионального управления МВД через социальные сети. Известно, что в рамках проведения оперативно-профилактических мероприятий полицейские совместно с представителями газовой службы выявили факт массового незаконного подключения потребителей к сетям газораспределения.

Несколько жителей частных домов в микрорайоне Заречный областного центра самовольно подключились к газопроводу. Сумма причинённого ущерба устанавливается. пресс-служба МВД РФ по региону

В надзорном ведомстве усматривают в действиях собственников жилых домов признаки административного правонарушения, по статье 7.9 КоАП. В отношении злоумышленников составлены 24 протокола.

Стрелка, выстрелившего в 38-летнюю женщину на Кронверкском проспекте, нашли мёртвым.

Фото и видео: МВД Медиа