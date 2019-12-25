Мужчина подозревается в ведении хакерской деятельности.

Королевская полиция Таиланда подтвердила задержание россиянина по запросу США. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на полицию провинции Пхукет.

Отмечается, что 35-летний гражданин России подозревается в ведении хакерской деятельности. Подозреваемый приехал в Таиланд в конце октября нынешнего года и проживал в провинции Пхукет. Отмечается, что он ранее "атаковал системы безопасности государственных учреждений в Европе и США".

В ходе совместной с Федеральным бюро расследований США операции у задержанного были изъяты ноутбуки, телефоны и цифровые кошельки для проведения технологической экспертизы. Ему предъявлено обвинение.

Фото: pxhere.com