Решением суда каждому нелегалу назначен штраф в размере пяти тысяч рублей.

Полиция Подмосковья выявила 17 мигрантов-нелегалов. Об этом сообщили на сайте "МВД МЕДИА".

В ходе рейдов полицейские выявили, что задержанные уроженцы Средней Азии, работавшие на промышленном объекте в селе Беседы, нарушили режим пребывания на территории РФ. В отношении них составлены административные протоколы. Решением суда каждому нелегалу назначен штраф в размере пяти тысяч рублей.

Ранее мы сообщали, что в Рязанской области пресечена деятельность ОПГ наркодилеров.

Видео: Telegram / МВД МЕДИА