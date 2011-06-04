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Полиция Подмосковья выявила 17 мигрантов-нелегалов

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Решением суда каждому нелегалу назначен штраф в размере пяти тысяч рублей.

Полиция Подмосковья выявила 17 мигрантов-нелегалов. Об этом сообщили на сайте "МВД МЕДИА".

В ходе рейдов полицейские выявили, что задержанные уроженцы Средней Азии, работавшие на промышленном объекте в селе Беседы, нарушили режим пребывания на территории РФ. В отношении них составлены административные протоколы. Решением суда каждому нелегалу назначен штраф в размере пяти тысяч рублей.

Ранее мы сообщали, что в Рязанской области пресечена деятельность ОПГ наркодилеров.

Видео: Telegram / МВД МЕДИА

Теги: нарушение миграционного законодательства, подмосковье, полиция
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости России,

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