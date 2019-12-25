Полиция Петербурга задержала злоумышленника за серию нападений на женщин

Мужчина напал на 7 женщин с апреля.

Во вторник, 24 августа, в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и области сообщили Piter.tv, что полиция смогла задержать преступника, подозреваемого в серии нападений.

Предполагается, что с 25 апреля по 19 августа в Приморском районе 24-летний иностранный гражданин совершил не менее 7 нападений на женщин. Злоумышленник выбирал безлюдные участки и подходил к потерпевшим со спины. После этого нападавший совершал насильственные действия сексуального характера, в результате которых не единожды причинял жертвам телесные повреждения.

В полиции возбудили уголовное дело по статье умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью и три уголовных дела по статье о насильственных действиях сексуального характера. Решается вопрос о возбуждении в отношении задержанного еще 7-8 уголовных дел.

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Фото: Piter.tv