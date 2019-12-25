Живущий в Петербурге британец отдал банковскому мошеннику почти 300 тысяч рублей

Злоумышленник заверил иностранца, что с его счета пытаются снять деньги.

В понедельник, 23 августа, в полицию Петербурга обратился 45-летний британец, который преподает в Северной столице английский язык. Он заявил, что стал жертвой банковского мошенника. Об этом стало известно Piter.TV от источника в правоохранительных органах.

По словам потерпевшего, ему позвонил неизвестный и, представившись сотрудником банка, заверил иностранца, что с его счета пытаются снять деньги. Чтобы обезопасить свои накопления незнакомец предложил перевести деньги на безопасный счет.

Британец получил по смс код, назвал его мошеннику, а после обнаружил исчезновение с карточки почти 300 тысяч рублей.

По факту случившегося проводится проверка.

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