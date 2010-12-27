Полиция Петербурга задержала трех организаторов подпольного казино

Среди задержанных двое мужчин и одна женщина.

Во вторник, 16 июля полиция задержала трех организаторов подпольного казино в Невском районе Петербурга. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД по городу и Ленобласти.

Среди задержанных двое мужчин и одна женщина. Против них возбудили уголовное дело по статье о незаконной организации и проведении азартных игр.

На данный момент все трое под подпиской о невыезде.

За лето 2019 года это уже не первое дело с подпольным казино. В конце июня в Московском районе сотрудники полиции накрыли незаконную деятельность в доме №3 по Тележной улице. В ходе обыска сотрудниками полиции было изъято 7 столов для проведения игры в покер, наборы игральных карт и 5 ящиков с фишками, а также ноутбук и 120 тысяч рублей. Также в трехкомнатной квартире на проспекте Науки изъяли 20 игровых автоматов.

Ранее Piter.TV сообщал о том, что на проспекте Большевиков злоумышленники обокрали салон "Мегафона".

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