На проспекте Большевиков злоумышленники обокрали салон "Мегафона"

Но не тронули магазин "Tele2".

В ночь с 17 на 18 июля неподалеку от дома №19 по проспекту Большевиков Невского района Петербурга неизвестные обворовали торговую точку оператора сотовой связи "Мегафон". Об этом сообщили пользователи социальных сетей.

Злоумышленники проделали себе путь через лист металла, после чего зашли внутрь. На данный момент сотрудники магазина подсчитывают убытки.

На месте работали сотрудники полиции и охранной службы. Правоохранители начали проверку по факту происшествия.

Примечательно, что стоящий поблизости магазин сети "Tele2" остался нетронутым.

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