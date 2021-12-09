Полиция Петербурга задержала размахивавшего пистолетом на Лиговском проспекте

В отношении хулигана возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 213 УК РФ.

Вечером четверга, 24 августа, петербургская полиция задержала 20-летнего жителя Волгоградской области, который размахивал страйкбольным пистолетом на Лиговском проспекте. Об этом рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Петербургу и Ленобласти сегодня, 25 августа.

31-летняя петербурженка сообщила, что она, проезжая на автомобиле мимо дома по адресу Лиговский проспект, 145, заметила из находящейся рядом машины высунутую в открытое окно руку с предметом, который похож на пистолет. Спустя несколько часов автоинспекторы нашли иномарку у дома 18 по улице Красного Курсанта в Павловске.

Молодой человек извинился перед петербуржцами и рассказал, что приехал на свадьбу приятеля и показывал пистолет "на радостях", возвращаясь из ЗАГСа.

Пистолет изъят. В отношении хулигана возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 213 УК РФ.

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