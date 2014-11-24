Полиция Петербурга помогла найти бультерьера, которого увез неизвестный

Как оказалось, мужчина хотел как лучше: он подумал, что собака потерялась.

Полиция нашла бультерьера голубого окраса, которого днем 3 мая к себе в машину посадил неизвестный. Как оказалось, предполагаемый "злоумышленник" подумал, что собака потерялась, и решил временно взять ее себе. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

Сообщение в полицию Фрунзенского района поступило накануне во втором часу дня от 44-летнего мужчины. Он увидел, как на улице 9 января неизвестный посал к себе в "Ниссан Кашкай" его пса. Полицейские сразу же отправились на поиски собаки.

В Адмиралтейском районе автомобиль был остановлен. 33-летнего водителя доставили в полицию. Мужчина рассказал. что увидел породистую собаку без поводка и намордника, разместил пост в социальной сети и забрал бультерьера на передержку.

Полицейские продолжают устанавливать детали произошедшего.

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