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Служебная собака Кадис нашла предполагаемого убийцу петербурженки
Сегодня, 20:32
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Служебная собака Кадис нашла предполагаемого убийцу петербурженки

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Пес привел оперативников к дому на набережной Фонтанки.

В квартире на Большой Московской обнаружили труп девушки. По версии сотрудников полиции, женщину убили. Правоохранители обратились к кинологам, чтобы найти преступника. На помощь пришла служебная собака Кадис, которой удалось выйти на след подозреваемого. Об этом сообщили на канале "Санкт-Петербург".

Пес привел оперативников к дому на набережной Фонтанки. Стражи порядка задержали 23-летнего молодого человека, который подозревается в жестоком убийстве. Подробности уточняются.

Ранее на Piter.tv: с четвертого этажа дома на Казанской улице вывалилась 11-летняя школьница. 

Фото: Piter.tv

Теги: животные, набережная фонтанки, нашла убийцу, полиция, собака кадис
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб, Криминальные происшествия,

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