Служебная собака Кадис нашла предполагаемого убийцу петербурженки

Пес привел оперативников к дому на набережной Фонтанки.

В квартире на Большой Московской обнаружили труп девушки. По версии сотрудников полиции, женщину убили. Правоохранители обратились к кинологам, чтобы найти преступника. На помощь пришла служебная собака Кадис, которой удалось выйти на след подозреваемого. Об этом сообщили на канале "Санкт-Петербург".

Пес привел оперативников к дому на набережной Фонтанки. Стражи порядка задержали 23-летнего молодого человека, который подозревается в жестоком убийстве. Подробности уточняются.

Ранее на Piter.tv: с четвертого этажа дома на Казанской улице вывалилась 11-летняя школьница.

Фото: Piter.tv