В Петербурге задержали налетчиков, маскировавшихся под ФСБ

Мужчин подозревают в предновогоднем нападении на петербуржца.

Оперативники уголовного розыска при поддержке СОБРа задержали троих мужчин с поддельными корочками ФСБ и оружием. Их считают причастным в предновогоднем нападении на петербуржца. Тогда потерпевший лишился 350 тысяч рублей. Об этом стало известно Piter.TV.

Членов преступной группы скрутили 10 марта. Всем участникам ОПГ от 26 до 30 лет. У самого младшего задержанного в квартире нашли охолощенный автомат, пару бутафорских гранат, 8 мобильных телефонов и сим-карты. Также стражи порядка обыскали "Мазду" его сожительницы. Там обнаружили 2 пневматических пистолета, поддельное удостоверение сотрудника ФСБ, печать, маски, документы и фотографии с поддельными печатями правоохранительных органов.

Полиция подозревают банду налетчиков в разбойном нападении на 42-летнего петербуржца. Инцидент произошел 25 декабря 2019 года. Злоумышленники явились в квартиру потерпевшего на 2-й Комсомольской улице и, угрожая пистолетом, отобрали 350 тысяч рублей. По факту случившегося было возбуждено уголовное дело по статье "Разбой".

В настоящий момент полиция ищет других участников ОПГ и устанавливает другие эпизоды их деятельности. Известно, что владелец поддельных корочек уже осуждался за разбой и вышел на волю в сентябре 2016 года. Другой член банды освободился в июле 2018 года после отбывания наказания за наркотики и драку с полицейским.

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Фото: Piter.TV