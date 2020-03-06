В драке на Комендантском зарезали грузчика "Красное&Белое"

Потерпевший истекал кровью, пока второй убегал в сторону метро.

В ночь на 6 марта в полицию позвонил житель Приморского района и рассказал о драке двух молодых людей под окнами его дома. Об этом сообщил Piter.TV источник в правоохранительных органах.

Конфликт произошел у третьей парадной дома №21/2 на Комендантском проспекте. Заявитель рассказал, что один из участников драки ударил другого ножом. Пока потерпевший истекал кровью на тротуаре, второй убегал в сторону метро.

Приехавшие на место происшествия стражи порядка обнаружили труп с колото-резанной раной в области груди. Личность погибшего быстро установили. Им оказался ранее судимый за наркотики 28-летний грузчик магазина "Красное&Белое". Рядом с телом плакал его коллега, тоже ранее судимый за насильственные действия и разбой.

Коллега рассказал, что перед смертью его друг поругался с 27-летним начальником смены, приехавшим в Петербург из Самары. По факту случившегося ведется расследование. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее мы писали, что петербурженку ранили ножом во время кровавой борьбы за мобильник.

Видео: Piter.TV